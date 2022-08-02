Дерево упало на припаркованный на улице автомобиль в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Упавшим деревом придавило автомобиль, стоявший возле дома на одной из улиц Петрозаводска.

Об этом сообщил очевидец, опубликовавший фотографию с места происшествия в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По его словам, пострадал автомобиль ВАЗ 2104 у дома № 11 на улице Сорокская. Кроной упавшего дерева почти полностью завалило поврежденную машину.