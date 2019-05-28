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Новости. Криминал
12:59, 28 Мая 2019
фото: nikcenter.org

Дерзких похитителей драгоценностей будут судить в Петрозаводске

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчин, ограбивших ювелирный магазин в центре Петрозаводска, сообщили в ведомстве.

28 октября в центре Петрозаводска было совершено нападение на ювелирный магазин известной торговой сети. Примерно в 19.00 в магазин ворвались двое грабителей в масках, сообщили продавцу что "это ограбление", после чего один из нападавших разбил молотком стеклянную витрину, а второй в этот момент похищал ювелирные изделия, складывая их в сумку.

Само ограбление заняло не больше минуты, после чего нападавшие скрылись с места преступления. Как впоследствии было установлено, в этот момент, подельник нападавших находился на улице и следил за окружающей обстановкой, а еще один из злоумышленников находился в машине у магазина и ожидал соучастников преступления.

Похитив более 100 наименований ювелирных изделий на сумму более 1,5 миллионов рублей, участники организованной группы с места преступления скрылись.

Личности подозреваемых были установлены и через три недели после ограбления фигуранты были задержаны в Московской области в арендуемой ими квартире, а один из фигурантов был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке улететь по месту жительства.

Были изъяты практически все ювелирные изделия, которые обвиняемые не успели сбыть, подыскивая потенциального покупателя.

К уголовной ответственности привлекаются трое фигурантов 23, 27 и 39 лет ранее не судимые и один фигурант 39-летний житель Московской области, являющийся, по версии следствия, организатором. Ранее он был судим два раза за кражи, разбои, вымогательство и умышленное повреждение чужого имущества к 10 годам лишения свободы.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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