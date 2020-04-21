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Дешевые лекарства могут исчезнуть с прилавков аптек

Новости. Общество
22:00, 21 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств.

Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию. О кризисе участники рынка уже предупредили Минпромторг. В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен, пишет "КоммерсантЪ".

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.

Цены на ЖНВЛП были зарегистрированы в 2009 году, напоминает главный исполнительный директор фармацевтической компании "Озон Хэлскеа" Андрей Горшков. Тогда за основу брались средние значения, предоставляемые самими производителями, исходя из прошлогодних продаж. Локальные компании получили возможность ежегодной индексации на уровень инфляции, но не более чем на 6%.

После резкого снижения курса рубля в 2014 году некоторые препараты уже покинули российский рынок из-за нерентабельности обращения, отмечает господин Горшков. То же самое, по его словам, может произойти и сейчас. 

Новая методика ценообразования ЖНВЛП, по которой их производители должны перерегистрировать цены до конца 2020 года, принята в 2019 году. Она предполагала, что стоимость так называемых инновационных препаратов не должна превышать их цены в ряде других государств, а стоимость аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. В целом такой подход устраивал отрасль, пока к нему не добавили правило, по которому новые цены не могут превышать уже существующие. В результате производители должны перерегистрировать цены на более низкие.

 

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