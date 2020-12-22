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"Дешевые" предложения лазерной коррекции могут обернуться осложнениями

Новости. Общество
15:58, 23 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал, какова реальная цена лазерной коррекции зрения и к чему могут привести "дешевые" предложения.

Что важно учитывать перед тем, как инвестировать в собственное здоровье, и какова реальная цена операции, рассказал рефракционный хирург, кандидата медицинских наук, главный врач Офтальмологического центра Карелии Завадский Павел Чеславович.

Завадский отметил, что в Офтальмологическом центре Карелии используются самое современное оборудование и только одноразовые материалы.

"Применение в нашей практике новейшего оборудования позволяет обеспечить качество медицинских услуг, сравнимое с качеством ведущих глазных клиник Европы и США. Инженеры Офтальмологического центра Карелии два раза в год проходят стажировку и повышают квалификацию, а доктора ежегодно принимают участие в международных конференциях, - сказал Павел Завадский. - И самое главное, я обращаю на это особое внимание, при проведении лазерной коррекции используются только одноразовые расходные материалы иностранного производителя, которые стоят значительные средства. Одноразовые материалы применяется для того, чтобы избежать риска заражения пациента инфекцией (например, ВИЧ, RW, гепатит В и С). И, конечно, крайне странно, когда видишь предложения о лазерной коррекции в микроцентрах, расположенных, как правило, в больших городах, о том, что для проведения лазерной коррекции необходимы анализы! И в ситуации, когда цена, предлагаемая потенциальному пациенту, не покрывает расходов на одноразовые материалы, а используемая техника давно снята с обслуживания заводом-производителем, по меньшей мере, есть смысл проверить работу контролирующим органам".

На что еще следует обращать внимание при выборе глазной клиники и какие моменты могут насторожить пациентов, читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

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