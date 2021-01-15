Десять больных коронавирусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ

Медики борются за жизни 10 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 694 человека.

Из них 549 – в состоянии средней тяжести, 135 – тяжелых больных. И еще у 10 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19.