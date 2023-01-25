Десять душевых появятся в общежитии медколледжа Петрозаводска

фото: © кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика

О ремонте общежития Петрозаводского медколледжа рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как отметил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, в Минздрав Карелии и к нему лично было много обращений родителей и студентов Петрозаводского медколледжа с просьбой отремонтировать общежитие. Постепенно этот вопрос начали решать.

«В августе прошлого года отремонтировали девятый этаж, установили новую насосную станцию, заменили инженерные сети, ввели в эксплуатацию новый лифт», - рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

На сегодняшний день, по словам главы ведомства, ремонт продолжается. Преображается медицинский блок на первом этаже, реконструированы рекреации (зоны отдыха, холлы).

«В ближайшее время появятся десять новых душевых комнат на этажах. В этом году заменим и второй лифт», - заверил Михаил Охлопков.

Фото: Виктория Елисеева.