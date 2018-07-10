17:20, 10 Июля 2018
Десятилетний гонщик из Карелии завоевал "бронзу" этапа Первенства Мотоциклетной федерации России
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Спортсмен из Костомукши, 10-летний Никита Мехед стал бронзовым призером этапа Первенства Мотоциклетной федерации России, сообщает Минспорт Карелии.
В минувшие выходные в Вологодской области прошел II этап Первенства Мотоциклетной федерации России по кроссу на квадроциклах. Карелия была представлена на соревнованиях юными гонщиками из Петрозаводска, Костомукши и Олонецкого района.
"На соревнованиях член сборной команды нашей республики 10-летний Никита Мехед (г. Костомукша) завоевал "бронзу" в классе "100 Стандарт", - отметили в министерстве.
Всего в этом классе принимали участие 23 гонщика из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Карелии и Ярославской области.
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