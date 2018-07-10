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Новости. Спорт
17:20, 10 Июля 2018

Десятилетний гонщик из Карелии завоевал "бронзу" этапа Первенства Мотоциклетной федерации России

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Спортсмен из Костомукши, 10-летний Никита Мехед стал бронзовым призером этапа Первенства Мотоциклетной федерации России, сообщает Минспорт Карелии.

В минувшие выходные в Вологодской области прошел II этап Первенства Мотоциклетной федерации России по кроссу на квадроциклах. Карелия была представлена на соревнованиях юными гонщиками из Петрозаводска, Костомукши и Олонецкого района.

"На соревнованиях член сборной команды нашей республики 10-летний Никита Мехед (г. Костомукша) завоевал "бронзу" в классе "100 Стандарт", - отметили в министерстве.

Всего в этом классе принимали участие 23 гонщика из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Карелии и Ярославской области.

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