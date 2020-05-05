Десятиметровая инсталляция в виде слова "Победа" появилась в Петрозаводске

Десятиметровую конструкцию с фотографиями героев Великой Отечественной войны установили в сквере Вечный Огонь, сообщили в администрации Петрозаводска.

Инсталляция в виде слова "Победа" появилась в Петрозаводске в преддверии 9 мая. Десятиметровую конструкцию создали совместно с жителями карельской столицы. Арт-объект составлен из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны.

Конструкцию установили в сквере Вечный Огонь. Администрация города выражает благодарность всем петрозаводчанам, принявшим участие в создании инсталляции, а также Национальному архиву Республики Карелия.

Мэрия напомнила, что в 2019 году в рамках республиканской программы "Развитие культуры" мемориальный комплекс "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата" и прилегающую территорию реконструировали. Подрядчик отремонтировал парапеты из малинового кварцита и габбро-диабаза, установил дополнительные опоры уличного освещения, уложил брусчатку и устроил газоны. Также были заменены мемориальные плиты братской могилы. На них появилось 20 новых фамилий.