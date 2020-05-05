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Десятиметровая инсталляция в виде слова "Победа" появилась в Петрозаводске

Новости. Общество
16:21, 06 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Десятиметровую конструкцию с фотографиями героев Великой Отечественной войны установили в сквере Вечный Огонь, сообщили в администрации Петрозаводска.

Инсталляция в виде слова "Победа" появилась в Петрозаводске в преддверии 9 мая. Десятиметровую конструкцию создали совместно с жителями карельской столицы. Арт-объект составлен из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны.

Конструкцию установили в сквере Вечный Огонь. Администрация города выражает благодарность всем петрозаводчанам, принявшим участие в создании инсталляции, а также Национальному архиву Республики Карелия.

Мэрия напомнила, что в 2019 году в рамках республиканской программы "Развитие культуры" мемориальный комплекс "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата" и прилегающую территорию реконструировали. Подрядчик отремонтировал парапеты из малинового кварцита и габбро-диабаза, установил дополнительные опоры уличного освещения, уложил брусчатку и устроил газоны. Также были заменены мемориальные плиты братской могилы. На них появилось 20 новых фамилий.

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Комментарии

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новый
2020-05-06 16:49:54
Без сопляков школьного почетного караула - деньги на ветер.
zanoza
2020-05-06 16:45:28
Позорный ремонт у Вечного огня это не заслуга мэрских, а наоборот. Ничего святого у этих людишек не осталось, на всём деньги делают.
Гость
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