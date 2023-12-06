Десятки гаражей потребовали убрать власти столицы Карелии

В Петрозаводске будут демонтированы 73 гаража только в одном городском районе.

Как сообщили в администрации карельской столицы, в соответствии с постановлением о порядке демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов, владельцев гаражей на Кукковке предупредили об их сносе.

Гаражи, подлежащие сносу, расположены в районе дома № 10 по Сортавальской улице, возле домов № 26, 34 по Питкярантской улице, около дома № 9 по улице Генерала Фролова, вблизи дома № 24 по Балтийской улице и в районе дома № 7А по улице Белинского.

Всего сносу подлежат 73 объекта. Земельные участки будут освобождены до 22 декабря.