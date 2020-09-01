Десятки грибников нарушили правила пограничного режима в Карелии

Стремясь попасть в труднодоступные места, граждане нарушают установленные на государственной границе режимы, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

В период сбора грибов и дикорастущих ягод увеличивается количество граждан, прибывающих в приграничные районы Мурманской области и Карелия.

В августе 2020 года выявлено более 50 нарушителей правил пограничного режима. Большая часть нарушений связана с нахождением граждан в пограничной зоне без разрешительных документов.

Зная о существующих правилах пограничного режима, они осознанно идут на их нарушение, надеясь избежать ответственности.



Нарушители были привлечены к административной ответственности.