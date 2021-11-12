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Десятки школьных классов в разных районах Карелии ушли на карантин из-за коронавируса

Новости. Общество
13:43, 23 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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В республике приостановили деятельность или переведены на дистанционный режим 48 школьных классов и 10 детсадовских групп.

Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом, в республике, по данным Роспотребнадзора, на карантин из-за коронавирусной инфекции вынуждены были уйти 48 классов в 16 школах. Школы расположены в Петрозаводске, а также в Сортавальском, Беломорском, Калевальском, Лоухском, Питкярантском и Прионежском районах Карелии.

Кроме того, приостановлена деятельность 10 групп в 6 детских садах Карелии — в Сортавальском, Калевальском, Лоухском, Прионежском и Суоярвском районах, а также в городе Петрозаводск.

При этом наибольшее снижение заболеваемости коронавирусом в республике наблюдается у подростков 15-17 лет — на 21,4%. Также интенсивно снижается уровень заболеваемости у детей до 6 лет — на 18%, у пожилых людей старше 65 лет — на 16,7%, и у людей в возрасте от 18 до 39 лет — на 8,6%.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что наиболее интенсивно в республике прививаются пожилые люди старше 60 лет, молодежь при этом не спешит вакцинироваться от коронавируса.

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