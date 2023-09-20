Детей эвакуировали из учебных заведений Карелии

В районах республики провели учебные эвакуации, отрабатывая практические навыки персонала.

В МЧС Карелии рассказали об учебных эвакуациях, прошедших в учебных заведениях разных районах республики.

Как уточнили спасатели, быстрая эвакуация из опасной зоны предупреждает возможные жертвы и иные последствия, возникающие при пожаре или других ЧП.

Во время тренировок персонал отработал практические навыки по быстрой и безопасной эвакуации учеников из здания и действия при обнаружении бесхозного предмета или пожара.