Детей эвакуировали из учебных заведений Карелии

В районах республики провели учебные эвакуации, отрабатывая практические навыки персонала.
В МЧС Карелии рассказали об учебных эвакуациях, прошедших в учебных заведениях разных районах республики.
Как уточнили спасатели, быстрая эвакуация из опасной зоны предупреждает возможные жертвы и иные последствия, возникающие при пожаре или других ЧП.
Во время тренировок персонал отработал практические навыки по быстрой и безопасной эвакуации учеников из здания и действия при обнаружении бесхозного предмета или пожара.
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