Детей приглашают поучаствовать в конкурсе "Календарь 2020"

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Компания "Ситилинк" по традиции проводит творческий конкурс по созданию календаря на будущий год.
К участию приглашают детей до 13 лет, проживающих в Карелии и Мурманской области. Тематика – "Времена года".
Для участия в проекте необходимо:
- создать рисунок, соответствующий теме конкурса;
- сделать скан работы;
- опубликовать рисунок в альбоме в нашей группе в контакте, указав фамилию и имя автора работы, возраст;
- оригинальную версию файла с работой и своими контактными данными, а также ссылку на работу в альбоме в нашей группе в контакте прислать на e-mail: konkurs@rkmail.ru
Рисунки, не присланные по электронной почте, не будут представлены к работе жюри. Работы принимаются до 24 ноября.
Требования к работам:
- рисунок должен иметь вертикальную ориентацию и может быть выполнен цветными карандашами, фломастерами, мелками, пастелью или гуашью на листе формата А4;
- изображение должно быть авторским (публиковать чужие работы нельзя), автор должен быть готов предоставить оригинал изображения;
- количество работ от одного автора не ограничено.
Участникам рекомендуют представить на конкурс четыре работы – по одной на каждое время года.
Все участники конкурса получат новогодние призы от компании "Ситилинк".
Победители получат оригинальный "Календарь 2020" со своей работой и специальный приз.
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