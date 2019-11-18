Детей приглашают поучаствовать в конкурсе "Календарь 2020"

Компания "Ситилинк" по традиции проводит творческий конкурс по созданию календаря на будущий год.

К участию приглашают детей до 13 лет, проживающих в Карелии и Мурманской области. Тематика – "Времена года".

Для участия в проекте необходимо:



- создать рисунок, соответствующий теме конкурса;

- сделать скан работы;

- опубликовать рисунок в альбоме в нашей группе в контакте, указав фамилию и имя автора работы, возраст;

- оригинальную версию файла с работой и своими контактными данными, а также ссылку на работу в альбоме в нашей группе в контакте прислать на e-mail: konkurs@rkmail.ru

Рисунки, не присланные по электронной почте, не будут представлены к работе жюри. Работы принимаются до 24 ноября.



Требования к работам:



- рисунок должен иметь вертикальную ориентацию и может быть выполнен цветными карандашами, фломастерами, мелками, пастелью или гуашью на листе формата А4;

- изображение должно быть авторским (публиковать чужие работы нельзя), автор должен быть готов предоставить оригинал изображения;

- количество работ от одного автора не ограничено.



Участникам рекомендуют представить на конкурс четыре работы – по одной на каждое время года.



Все участники конкурса получат новогодние призы от компании "Ситилинк".



Победители получат оригинальный "Календарь 2020" со своей работой и специальный приз.