Детей в России пока не будут прививать от ковида

Министр отметил, что в первую очередь прививку рекомендуется сделать педагогам старшего возраста.

Вакцинация детей от коронавирусной инфекции начнется в России только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Общероссийском родительском собрании, сообщается на сайте "Будущее России".

"Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать [вакцинацию детей]", – сказал Мурашко.

По его словам, в первую очередь прививку рекомендуется сделать педагогам старшего возраста.



"Будут приоритетные группы, которым будет предлагаться вакцинирование от коронавирусной инфекции. Поскольку в школах работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем после поступления вакцин пройти вакцинацию педагогам старшего возраста", – сказал он.