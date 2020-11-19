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"Детектор спешки" для выявления нарушителей на ЖД переездах разработали на градообразующем предприятии Карелии

Новости. Общество
10:23, 20 Ноября 2020
фото: "64 параллель онлайн"
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Специалисты "Карельского окатыша" запустили пилотный проект по выявлению нарушителей, которые спешат проскочить железнодорожный переезд перед движущимся поездом.

Пилотный проект "Мониторинг нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах" на предприятии "Карельский окатыш" автоматизировал процесс отслеживания нарушителей, которые совершают рискованные маневры, пересекая пути. Об этом сообщает издание "64 параллель онлайн".

На территории предприятия есть шесть переездов. Через них проезжают работники организации и подрядных компаний. Чтобы сэкономить время, некоторые водители пытаются проскочить на красный свет перед идущими составами. Специалисты по безопасности выявляют нарушителей вручную, просматривая видеокамеры. На этот трудоемкий процесс уходит несколько часов, поэтому возникла идея его автоматизировать.

Сообщается, что в качестве эксперимента на одном переезде установили контроллер, который передавал статус светофора на сервер. Далее программно-аппаратный комплекс с помощью технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения определял наличие транспорта в контролируемой зоне. Если машина проезжала на запрещающий сигнал, инцидент автоматически попадал в электронный журнал, доступ к которому осуществляется через информационную систему КлиентПРО.

На данный момент новая система находится в процессе отладки. Запланировано расширение ее функциональности, например, идентификация нарушителей по госномеру, сообщают на предприятии, поясняя, что готовые решения подобных систем существуют на рынке, но они предполагают высокую стоимость, лишний функционал и долгую поставку оборудования. Поэтому на "Карельском окатыше" разработали проект сами.

Предполагается, что в работу модуля будет также включена интеграция с бортовой компьютерной системой на электровозах. Машинист будет видеть статус по ближайшему переезду и сможет вовремя затормозить и избежать столкновения. Проект будет тиражирован на все переезды на территории комбината.

Ранее сообщалось, что комбинат в Карелии запустил автобусы с турникетами и охранниками.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-11-20 11:07:44
Вот это событие!!!
Камера ценой в 10000р имеет функцию "пересечение контрольной зоны". Включать эту функцию по сигналу сервера и изучать сработки они могли начать в течение одного дня!
Это производственные территории, а не дороги общего пользования. В ГАИ не надо утверждать, сертифицированные камеры за миллионы не требуются. Цена вопроса - несколько десятков тысяч рублей разработчику. Чтобы удобную менюшку сделал и отработал в поле.
Правда спишут на пару нулей больше.
протестанутый
2020-11-20 11:25:44
Leopol'd, твое какое дело. Это частная собственность.
Off
2020-11-20 10:54:07
надо бы еще на ковид проверять сразу . Чего мелочится ?
Гость
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