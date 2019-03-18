Муж 34-летней петрозаводчанки Юлии – мамы двухлетних двойняшек, у которой диагностировали рак 4 стадии, рассказал, как справляется с малышами, пока Юля проходит обследование в Израиле.

Встретились с Алексеем у них дома уже после возвращения его из Санкт-Петербурга. На пороге большой и светлой квартиры меня встречал большеглазый мальчуган-крепыш в трусиках. Из-за угла выглядывала его сестренка - озорная девчонка с забавными хвостиками. Я пришла в тот момент, когда малыши садились ужинать. Папа приготовил две тарелки гречневой каши и компот.

Заботливо завязал каждому слюнявчики, чтобы не испачкались, и усадил детей за стол.



Фото "Столицы на Онего"

На протяжении всей беседы Алексей все время находился в движении, малыши засиживаться не давали: то руки испачкают – помыть, то ложку уронят – поднять, потом компот закончился – долить. Кого покормить, кому стул отодвинуть – так проходил ужин. После обоих умыл и отправил играть, а сам протер стол, пол, стулья… Было видно, что устал, но виду не показывал.

Пока мы разговаривали, позвонила Юля, Алексей пообещал связаться с ней позже, а сам рассказал, что жена звонит каждый день по видеосвязи, дети бегают, маму в телефоне целуют.

"По маме скучают, - сказал Алексей, - капризничать больше стали. Сейчас ее нет, хозяйки дома не хватает, мамы не хватает. Крутимся тут с бабушками и дедушками".

Как за несколько дней обычной девушке из самой обычной семьи удалось собрать больше двух миллионов на обследование в Израиле и чем ей там помогли, читайте здесь.