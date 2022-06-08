Дети до семи лет могут ездить на электричках бесплатно

Детям в возрасте до семи лет предоставлен бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении.

Прокуратура Карелии напомнила, что с 11 июня вступили изменения в законодательстве, в соответствии с которыми детям в возрасте до семи лет предоставлен бесплатный проезд в пригородном сообщении.

Ранее таким правом могли воспользоваться пассажиры с детьми в возрасте не старше пяти лет.

Ранее сообщалось, РЖД вводит льготный проезд для школьников летом.