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«Дети и детство находились в СССР под надежной защитой»

Новости. Общество
11:10, 01 Июня 2021
фото: На экскурсии. Из фотоархива Бориса Семенова.

Автор проекта «Как это было» Армас Машин в День защиты детей вспоминает о детях и детстве в советское время.

День защиты детей был не очень понятным праздником: в СССР детей образно называли единственным привилегированным классом. Называли по праву: Советское государство и общество с особой заботой относились к юным гражданам. В СССР хорошо понимали, что «дети — наше будущее», руководствовались этим лозунгом, и нам было не понятно: от кого и от чего надо защищать детей, если нам никто и ничто не угрожает? Опасностей нет нигде: ни в школе, ни во дворе, ни за пределами двора.

Конечно, родители, бабушки и дедушки, старшие сестры и братья объясняли нам, что всегда надо проявлять предусмотрительность и осторожность, особенно, если ощущаешь опасность. С самими опасностями сталкиваться не доводилось. Погибнуть в школе или на улице от пуль выродка с ружьем, стать жертвой похищения, маньяка или злодея-педофила — в СССР такое казалось чем-то невероятным. Про американских гангстеров и киднеппинг мы читали в книгах, а про педофилов слышать не слыхивали. Страшные истории про маньяков носили, скорее, профилактический характер, как сказки про Красную Шапочку и Козу с козлятами.

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