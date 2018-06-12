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Новости. Общество
16:00, 12 Июня 2018

Дети из поселка Деревянка в Карелии учатся в "школе-сарае"

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Жители поселка Деревянка Прионежского района переживают за своих детей, которые вынуждены учиться в разрушающемся здании старой школы.

 

С 1 мая нынешнего года по предписанию Госпожнадзора закрыт второй этаж поселковой школы. Но именно второй этаж более-менее теплый. На первом этаже зимой температура в кабинетах опускается до 8 градусов тепла. Уроки в школе сокращают, дети сидят на занятиях в куртках и валенках. А все из-за того, что здание старое, продувается всеми ветрами. Своя котельная на дровах не спасает учреждение. Поскольку спортивный зал и столовая находятся в отдельностоящих зданиях-избушках, то детям приходится мерзнуть не только в школе.

"Наши дети постоянно болеют. Когда учителя говорят им не бегать по школе, то как не бегать? Они только таким образом и могут согреться", - возмущались родители.

"Заказали в этом году новый технический паспорт. Износ здания составил 62 процента. Стены в некоторых классах отходят на 12 см. И это движение продолжается. Фундамент пошел трещинами. Здание проседает. Полы везде покатые, окна перекошены. Центрального водопровода у нас нет. В классах поставить умывальники не можем из-за отсутствия отводных систем", - рассказали в администрации школы.

Подробности- далее.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-06-12 16:30:28
Странно, что все всё ещё живы.
Гость
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