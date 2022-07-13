Дети из Вологодской области отправятся в плавание на шхуне по Онежскому озеру в Карелии

Экспедиция кадетской школы «Корабелы Прионежья» из Вытегры отправилась в экспедицию по Онежскому озеру на гафельной шхуне «Онежская жемчужина».

За 16 дней кадеты пройдут порядка 700 километров. Об этом замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин, пишет РИА Новости.

Экспедиция проходит в шестой раз на средства гранта Русского географического общества и при участии Вологодского государственного университета. В составе экспедиции — восемь кадетов, участники молодёжного клуба Русского географического общества, преподаватели университета.

«Маршрут составлен так, что принять участие в экспедиции смогут четыре группы кадетов по 8 человек. На маршруте предусмотрена наземная часть, где экипажи будут меняться. Будут остановки в Кижах, Петрозаводске, в Ленинградской области. Первая остановка — в устье Черной речки в Карелии, где ребята будут изучать восточный берег Онежского озера, Андомский геологический разрез», — сказал Рябишин.

Он добавил, что для этой экспедиции разработана новая программа дополнительного образования — «Плавучая школа». В нее вошло шесть модулей: ихтиология, гидробиология, первая помощь, парусовождение и судоходство, основы безопасности жизнедеятельности, туризм.

Ранее сообщалось, организаторы похода по Ладоге в Карелии рискнули жизнью детей за деньги «Во славу Российского Флота».