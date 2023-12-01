Дети с атипичной пневмонией были госпитализированы в инфекционную больницу Карелии

Глава Минздрава Карелии рассказал о вспышке микоплазменной пневмонии, зафиксированной в соседней с Россией стране.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о ситуации с атипичной (микоплазменной) пневмонией в Карелии.

«Недавно я писал о том, что в Китае зафиксирована вспышка атипичной (микоплазменной) пневмонии среди детей (смотрите видео в прикреплении). Характерные симптомы — слабость, лихорадка и продолжительный кашель. Есть новые данные. Вслед за Китаем вспышка такой пневмонии зафиксирована уже во Франции. Количество обращений в медицинские организации и уровень госпитализаций детей до 15 лет достигли небывалого уровня за последние как минимум десять лет», — написал глава карельского Минздрава.

По его словам, за два месяца в Республиканскую инфекционную больницу госпитализированы 45 человек. Все госпитализированные — дети, самому маленькому из них — 1 год, и всех их успешно вылечили.

«Сегодня в Республиканской инфекционной больнице и Детской республиканской больнице им И. Н. Григовича получают лечение от микоплазменной пневмонии 13 детей и 1 взрослый. Из них 8 детей — в стационаре, 5 — амбулаторно. Взрослый находится в больнице. Все, кто находится в стационаре, как правило, не привиты от сезонных заболеваний», — описал ситуацию министр.

Михаил Охлопков объяснил, почему сейчас регистрируется микоплазменная пневмония. По его словам, отчасти эта болезнь заняла место ушедшего коронавируса. Отчасти же это связано с созданием централизованной лаборатории на базе РИБ, где стали более точно идентифицировать различные вирусы. При этом Михаил Охлопков заверил, что случаи атипичной пневмонии в Карелии успешно лечат, хватает и оборудования, и медикаментов.