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Дети в Карелии продолжают заражаться коронавирусом

Новости. Общество
09:12, 25 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 24 ноября по статистике в Карелии было 14147 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1438 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 25 ноября, – уже 13498 ковидных больных, из которых 1458 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 20 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 351 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 13498 человека. Выздоровели 7131 пациента. Умерли 92 человек.

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