Дети в одном из городов Карелии бросились под колеса на красный свет

Подростки пренебрегли правилами и пошли через дорогу на запрещающий сигнал светофора прямо перед машиной.

Житель Сегежи сфотографировал подростков, которые пошли через дорогу на красный свет.

Фотография появилась в паблике «Сегежа online…».

«Уважаемые родители, проведите беседу со своими детьми на правила ПДД!» — призвал в сосети житель Сегежи.

Горожанин рассказал о том, с какой ситуацией он столкнулся.

«Сегодня дети бросились под колёса на запрещающий знак для пешеходного перехода», — сообщил автор публикации.

«На улице уже минусовая температура, и машина не сразу может остановиться! А потом водители виноваты», — с тревогой написал горожанин.

«Кто узнал своих детей?» — спросил житель Сегежи в соцсети.

Ранее мы рассказывали о школьнице, которая побежала через дорогу на красный свет прямо перед машиной в Петрозаводске.