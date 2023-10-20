Дети в одном из городов Карелии бросились под колеса на красный свет

Подростки пренебрегли правилами и пошли через дорогу на запрещающий сигнал светофора прямо перед машиной.
Житель Сегежи сфотографировал подростков, которые пошли через дорогу на красный свет.
Фотография появилась в паблике «Сегежа online…».
«Уважаемые родители, проведите беседу со своими детьми на правила ПДД!» — призвал в сосети житель Сегежи.
Горожанин рассказал о том, с какой ситуацией он столкнулся.
«Сегодня дети бросились под колёса на запрещающий знак для пешеходного перехода», — сообщил автор публикации.
«На улице уже минусовая температура, и машина не сразу может остановиться! А потом водители виноваты», — с тревогой написал горожанин.
«Кто узнал своих детей?» — спросил житель Сегежи в соцсети.
Ранее мы рассказывали о школьнице, которая побежала через дорогу на красный свет прямо перед машиной в Петрозаводске.
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