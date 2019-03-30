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Новости. Общество
12:10, 30 Марта 2019
фото: photokarelia.ru/Ilona Lesonen

Детсад в Сортавале отремонтируют за 20 млн рублей

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В Сортавале капитально отремонтируют один из самых популярных детских садов "Ладушки", сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Здание детского сада №23 "Ладушки" построено в 1978 году. В последнее время в эксплуатации здания появились проблемы – были обнаружены трещины в фундаменте. Обследование подтвердило его аварийное состояние. Администрация района приняла решение о закрытии дошкольного учреждения на капитальный ремонт с 1 апреля 2019 года.

Проектно-сметная документация на ремонт уже подготовлена, стоимость работ составит 20 миллионов рублей. Все воспитанники распределены по другим городским детским садам.

Прокомментировал предстоящий ремонт детского дошкольного учреждения глава администрации Сортавальского муниципального района Леонид Гулевич:

"Здание детского сада № 23 будет законсервировано, это позволит избежать дополнительных финансовых потерь во время ремонтов и устранения возможных аварийных ситуаций. А такие ситуации неизбежны в период ускоренного таяния снега. И тем более нельзя подвергать риску воспитанников детского сада, и решать вопрос необходимо именно сейчас. Проведено собрание, на которое были приглашены все родители детей. Все родители проинформированы о ситуации, все восприняли сообщение о временном закрытии с пониманием", - сказал глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.

Все кадровые вопросы учреждения в связи с приостановкой работы детского сада решены. Часть педагогов будет работать в других детских садах, часть коллектива уходит в отпуск, а в летнее время воспитатели выйдут "на замену" в другие дошкольные учреждения.

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