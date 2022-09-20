Детская библиотека нового поколения появилась в Карелии

В Кондопоге открыли детскую библиотеку нового поколения.

Модернизация объекта прошла в рамках национального проекта «Культура». Об этом информирует официальная страница Республики Карелия.

Сообщается, что это шестая модельная библиотека в Карелии. Ее отличительной чертой стало создание детской телестудии, для работы которой приобретено необходимое оборудование. Дети смогут освоить роли видеоблогера, журналиста, телеоператора или ведущего.

На территории библиотеки разместились интерактивные площадки: зона раннего развития малышей, пространство для детей младшего школьного возраста, кибер-пространство для подростков, компьютерный класс, краеведческий сектор, зона релаксации и другие.

Ранее сообщалось, что в Карелии появятся еще две модульные библиотеки.