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Новости. Общество
11:34, 20 Апреля 2018

"Детская ипотека" от "Баренц Групп" - время решения квартирного вопроса

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Ипотека 6% в России становится реальностью. Владимир Путин объявил, что с 2018 года помимо прочих вариантов помощи семьями с детьми, будет разработана специальная ипотечная программа "Ипотека 6%".

Она позволит получить семьям с двумя, тремя и более детьми займ по льготной ставке, не превышающей 6% годовых.

Рассчитывать на получение ипотеки на льготных условиях смогут семьи, которые приобретают жилье на первичном рынке. При этом главным условием выступает рождение второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Дети, рожденные до 2018 года, под действие новой программы не попадают.

Строительная компания Баренц Групп совместно с ПАО Сбербанк разработали совместную программу реализации "Детской ипотеки". Так как 6% - это рекордно низкая ставка по ипотеке в городе Петрозаводск, принято решение организовать запись в очередь на приобретение недвижимости. В программе участвуют  квартиры в двух жилых комплексах:

Специалистами Баренц Групп были произведены приблизительные расчеты ежемесячного платежа в зависимости от процентной ставки. Платеж по стандартной ставке на 40 % больше, чем платеж по льготной, при этом есть еще преимущества:

1) Первый взнос по ипотеке - ноль рублей.

2) Клиент, заключивший Договор долевого участия в офисе Баренц Групп получает не только льготную ставку 6%, но и страхование жизни заемщика (1 год) в подарок.

Для того чтобы записаться в очередь на "Детскую ипотеку 6%" необходимо позвонить в отдел продаж Баренц Групп по телефону 331-331, или подойти по адресу г. Петрозаводск, пр. К.Маркса д.1а.

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