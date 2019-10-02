Детская олимпиада впервые пройдет в Питкяранте

Питкярантских "ползунков" и "ходунков" ждут первые в их жизни соревнования.

В воскресенье, 6 октября, в ФОКе Питкяранты пройдет первая детская олимпиада "Маленький чемпион".

Около 40 родителей питкярантских малышей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет 11мес. подали заявки на участие в первом в жизни их детей настоящем спортивном соревновании с настоящими медалями, кубками, пьедесталом и массой ценных призов.

Заявки принимаются до 5 октября в группе Питкярантской Детской олимпиады.

Мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький чемпион" и ФОК Питкяранта при содействии администрации Питкярантского муниципального района.

Малышей ждут такие популярные соревнования как "Марафон ползунков" (для детей 6-12 месяцев) и "Забег ходунков" (для детей от 10 месяцев до 2лет 11 месяцев), а также конкурс костюмов.

Но стоит поспешить, количество мест ограничено.

Если у вас есть знакомые семьи с малышами в Питкяранте, приглашайте их на эти веселые соревнования. Все участники и победители получат подарки и массу положительных эмоций, пообещали организаторы.