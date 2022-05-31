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Детская площадка в городе Карелии закрыта из-за опасного покрытия

Новости. Общество
13:19, 08 Июня 2022
фото: Костомукшский городской округ / ВК

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В Костомукше по решению Следкома закрыта детская площадка под названием «Мир детства», которая не соответствует требованиям безопасности.

Сегодня общегородская игровая площадка «Мир детства», расположенная на пр. Горняков, 2, закрыта для посещения по требованию Следкома. Об этом информирует официальная страница органов местного самоуправления Костомукшского городского округа. Сообщается, что площадка не соответствует требованиям безопасности. Она закрыта до окончания проведения работ по укладке мягкого покрытия.

Территория площадки обтянута сигнальной лентой.

Ранее сообщалось, как детская площадка с видом на пепелище ждала детей в деревне Карелии.

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