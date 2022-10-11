Детская республиканская больница в Карелии завела свой телеграм-канал

На канале родители найдут всю актуальную информацию из сферы педиатрии и советы по профилактике детских заболеваний, сообщили в ДРБ Карелии.

В республике фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для того, чтобы обеспечить жителей информацией о лечении детей, в ДРБ имени Григовича завели телеграм-канал.



«В нем вы найдете всю актуальную информацию из сферы педиатрии, советы по профилактике детских заболеваний, а также новости нашего учреждения», - объяснили в больнице.



Кроме того, для удобства пользователей у ДРБ появился медицинский чат на платформе Telegram. Руководство учреждения всегда готово вам помочь и ответить на любой, даже самый сложный вопрос, заверили в медучреждении.



Также у больницы работает группа во «ВКонтакте». В ней можно оставить обращение.



А на всех информационных стендах в здании ДРБ размещен QR-код со ссылкой на медицинский чат, где можно задать любой вопрос, а также оставить отзыв о работе учреждения.