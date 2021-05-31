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Детские лагеря откроются на базе 6 школ Петрозаводска

Новости. Общество
16:07, 01 Июня 2021
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В столице Карелии стартовала летняя оздоровительная кампания, дети смогут отдохнуть в пришкольных лагерях.

Как сообщили в мэрии, в период школьных каникул детский отдых организован на базе шести муниципальных учреждений.

Так, сегодня уже начал работу лагерь дневного пребывания в средней школе № 34 для учащихся от 7 до 11 лет.

С 7 июня летние занятия начнутся в Петровском дворце, школах №№ 6, 7 и 35, лицее № 13. Во время каникул здесь планируют принять 460 школьников.

На ближайшие смены список детей укомплектован. Обратиться в Петровский дворец по вопросу записи в лагерь на август можно по телефону 78-41-35.

Ранее сообщалось, в Карелии летом откроется лишь один стационарный детский лагерь – в Приполярье. Остальных школьников ждет организованный отдых либо в палатке, либо в пришкольном лагере, либо за пределами республики..

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