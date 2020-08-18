Детские сады в Карелии перейдут на обычный режим работы с 1 сентября

Глава Карелии Артур Парфенчиков отменил ограничения в работе дошкольных учреждений.

Распоряжение, подписанное руководителем республики 18 августа, отменяет деятельность дежурных детских садов и групп. С 1 сентября дошкольные учреждения региона переходят на полноценный формат работы, сообщили в правительстве Карелии.

Напомним, с 26 мая органы местного самоуправления могли принимать решения об открытии дежурных групп в детских садах – по согласованию с министерством образования и с учетом эпидситуации в конкретных населенных пунктах.

Ранее министр образования Карелии рассказал, как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября.