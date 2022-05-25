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Детские школы искусств в Карелии могут получить субсидии на покупку музыкальных инструментов

Новости. Общество
17:20, 26 Мая 2022
фото: © РИА Новости

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Минкультуры Карелии объявило конкурс среди детских школ искусств на оснащение музыкальными инструментами.

Министерство культуры республики начинает конкурсный отбор детских школ искусств для предоставления субсидий на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2023 году. Финансирование проекта осуществляется на средства национального проекта «Культура», сообщается на сайте правительства.

Конкурсный отбор проводится комиссией при Минкультуры Карелии, в состав которой войдут представители республиканских органов исполнительной власти, государственных учреждений культуры, общественных организаций.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 мая по 24 июня по адресу: Министерство культуры Республики Карелия, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2, кабинет 12, понедельник–пятница: с 9.00 до 17.00, кроме праздничных и нерабочих дней. На конкурс принимаются заявки на бумажном носителе и в электронном виде по адресу электронной почты: natykan@mincult.karelia.ru. Телефон для справок 33-13-01, доб.125 (Олег Витальевич Натыкан).

Победители конкурса будут определены не позднее 8 июля.

Ранее сообщалось, новые пианино, аккордеоны и кантеле поступили в музыкальные школы Карелии.

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