Детские школы искусств в Карелии могут получить субсидии на покупку музыкальных инструментов

Минкультуры Карелии объявило конкурс среди детских школ искусств на оснащение музыкальными инструментами.

Министерство культуры республики начинает конкурсный отбор детских школ искусств для предоставления субсидий на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2023 году. Финансирование проекта осуществляется на средства национального проекта «Культура», сообщается на сайте правительства.

Конкурсный отбор проводится комиссией при Минкультуры Карелии, в состав которой войдут представители республиканских органов исполнительной власти, государственных учреждений культуры, общественных организаций.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 мая по 24 июня по адресу: Министерство культуры Республики Карелия, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2, кабинет 12, понедельник–пятница: с 9.00 до 17.00, кроме праздничных и нерабочих дней. На конкурс принимаются заявки на бумажном носителе и в электронном виде по адресу электронной почты: natykan@mincult.karelia.ru. Телефон для справок 33-13-01, доб.125 (Олег Витальевич Натыкан).

Победители конкурса будут определены не позднее 8 июля.

Ранее сообщалось, новые пианино, аккордеоны и кантеле поступили в музыкальные школы Карелии.