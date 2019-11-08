Подписаться
Новости. Общество
16:34, 08 Ноября 2019
фото: пресс-служба Петрозаводского городского Совета

Детский городок и уличные тренажеры появились в Соломенном

Загрузка...

Депутаты проинспектировали спортивно-игровой комплекс и оценили качество выполненных работ подрядчиком, сообщили в Петросовете.

"В этом году Петрозаводск получил из бюджета республики субсидию за эффективное управление муниципальными финансами. Администрацией города совместно с депутатским корпусом было принято решение направить эти средства на социально значимые и важные в первую очередь для самих петрозаводчан проекты. Одним из них стал – детский городок на улице Детской, о восстановлении которого нас очень просили родители детей из Соломенного", – рассказал Дмитрий Кузнецов, депутат от избирательного округа №1(Соломенное).  

Прежнее игровое оборудование было демонтировано год назад в связи с его аварийным состоянием.

Подрядчик провел работы по монтажу большого детского спортивно-игрового комплекса с домиками и горками, установил качели, карусели, песочницу для малышей, а также спорткомплекс из десяти тренажеров, стол для настольного тенниса и воркаут-комплекс. Также на площадке появились урны и скамейки. Общая стоимость работ составила порядка 1,5 млн. рублей.

Депутаты Петросовета Дмитрий Кузнецов и Александр Анишин совместно с представителями управления благоустройства и экологии администрации Анной Дудыриной и Ксенией Ивановой, а также представителями инициативной группы граждан осмотрели объект, проверили качество сборки детского игрового комплекса и установки тренажеров.

Ранее председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание в створе улицы Титова, где восстановили смотровую площадку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии

Аналитика

Сегодня 10:33
Обществоведение
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 6
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы, где установили освещение.
Этот праздник не задушишь, не убьешь 4
07.11.2019 17:14
"Мы передвигаем город" 10
07.11.2019 15:54
Память с грамматическими ошибками 8
07.11.2019 09:26
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
05.11.2019 10:42
Вся аналитика

Чтиво

07.11.2019 09:46
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 5
05.11.2019 14:33
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 16:30
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»