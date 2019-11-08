Детский городок и уличные тренажеры появились в Соломенном

Депутаты проинспектировали спортивно-игровой комплекс и оценили качество выполненных работ подрядчиком, сообщили в Петросовете.

"В этом году Петрозаводск получил из бюджета республики субсидию за эффективное управление муниципальными финансами. Администрацией города совместно с депутатским корпусом было принято решение направить эти средства на социально значимые и важные в первую очередь для самих петрозаводчан проекты. Одним из них стал – детский городок на улице Детской, о восстановлении которого нас очень просили родители детей из Соломенного", – рассказал Дмитрий Кузнецов, депутат от избирательного округа №1(Соломенное).

Прежнее игровое оборудование было демонтировано год назад в связи с его аварийным состоянием.

Подрядчик провел работы по монтажу большого детского спортивно-игрового комплекса с домиками и горками, установил качели, карусели, песочницу для малышей, а также спорткомплекс из десяти тренажеров, стол для настольного тенниса и воркаут-комплекс. Также на площадке появились урны и скамейки. Общая стоимость работ составила порядка 1,5 млн. рублей.

Депутаты Петросовета Дмитрий Кузнецов и Александр Анишин совместно с представителями управления благоустройства и экологии администрации Анной Дудыриной и Ксенией Ивановой, а также представителями инициативной группы граждан осмотрели объект, проверили качество сборки детского игрового комплекса и установки тренажеров.

Ранее председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание в створе улицы Титова, где восстановили смотровую площадку.