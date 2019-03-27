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Новости. Общество
13:11, 27 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Детский омбудсмен Карелии не видит оснований для закрытия школ в Савиново и Крошнозере

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Уполномоченный по правам ребенка в республике высказался за сохранение сельских образовательных учреждений.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев не видит оснований для закрытия детских садов-школ в деревне Савиново и селе Крошнозеро Пряжинского национального района. Об этом детский омбудсмен заявил "Столице на Онего" по итогам своей поездки в Савиново и Крошнозеро, где районная администрация намерена ликвидировать образовательные учреждения.

Как пояснил Сараев, поводом для поездки послужили утверждения главы администрации Пряжинского национального района Романа Петрова о том, что школьные здания в Савиново и Крошнозере представляют угрозу для безопасности детей. Кроме того, у районных властей возникли претензии к качеству образования в этих учебных заведениях. Однако, как сообщил уполномоченный по правам ребенка, в ходе поездки он не увидел никаких подтверждений заявлениям муниципальных чиновников.  

"Это хорошие, крепкие и теплые здания", - сказал Геннадий Сараев. По его оценке, качество образования в начальных школах в Савиново и Крошнозере даже выше, чем в других подобных учебных заведениях, поскольку речь идет об индивидуальном подходе к каждому учащемуся. Напомним, начальную школу в Савиново сейчас посещают три ученика, а детский сад – восемь воспитанников. В Крошнозерской школе сегодня обучаются девять детей.

Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии, он подготовит рекомендации районным властям, предусматривающие сохранение обоих образовательных учреждений. Правда, что касается школы-сада в Крошнозере, которая располагается в двухэтажном каменном здании, Сараев высказался за организацию в нем дополнительных образовательных услуг, которые бы позволили использовать пустующие помещения.

В начале марта жители села Крошнозеро и деревни Савиново Пряжинского национального района, которые считаются в Карелии местами компактного проживания карелов, направили открытые обращения главе республики Артуру Парфенчикову, уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой и министру просвещения страны Ольге Васильевой с просьбой сохранить образовательные учреждения в этих населенных пунктах. Родители учащихся и педагоги сельских школ выступили против планов районной администрации по их закрытию.

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Комментарии

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Изя
2019-03-27 14:18:19
Как то по виду ему лучше с пенсионерами работать , поймут лучше :)
кир
2019-03-27 13:55:57
Не будут их дети жить в Савиново. А уедут туда, где работа есть. Чем раньше, тем лучше. И нечего причитать.
zanoza
2019-03-27 13:19:44
Работать начал омбудсмен, однако :)
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