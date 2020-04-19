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Детский омбудсмен Карелии помог продуктами подопечным центра "Мама-Дом"

Новости. Общество
14:51, 19 Апреля 2020
фото: Уполномоченный по правам ребенка в Карелии/vk.com/deti_karelia_ru
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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев привез продукты и подгузники для семей, оказавшихся оказались в трудной жизненной ситуации.

Детский омбудсмен Геннадий Сараев совместно с руководителем мотоклуба "Ночные волки. Карелия" Геннадием Мазовым приобрели и доставили в социальный центр "Мама-Дом" продукты и подгузники для семей, оказавшихся оказались в трудной жизненной ситуации, сообщается в паблике Уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

Сараев напомнил, что "Мама-дом" - первый кризисный центр (приют) всесторонней срочной помощи с возможностью проживания в Петрозаводске. Постояльцы приюта - одинокие мамы, беременные женщины, оказавшиеся без поддержки близких, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Им бесплатно предоставляется жилье, еда, вещи для ребенка, психологическая и юридическая помощь специалистов.

Напомним, в Карелии сирот разобрали по домам на время пандемии коронавируса.

 

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Комментарии

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Гера
2020-04-19 16:22:08
И это всё ( на фото ) ????????????? Это жадность или пиар , либо всё вместе . Тогда где совесть ???
Гость
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