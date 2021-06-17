Детский сад «Елочка» в Карелии откроет двери для детей 1 сентября

Многострадальный корпус детского сада в Суоярви, который местные жители отстояли в суде, вновь откроется осенью, сообщили в правительстве Карелии.

Артур Парфенчиков во время посещения Суоярви осмотрел корпус детского сада «Елочка».

«Дома, которые расположены возле садика, в большинстве своем признаны аварийными и будут расселены. Значительная часть жителей переедет в новые дома, а, значит, дети со временем смогут ходить в другие дошкольные учреждения. Это тоже нужно учитывать», — сказал глава Карелии.

Пока же было принято решение сделать в детском саду косметический ремонт и сформировать две группы, которые смогут посещать детский сад с 1 сентября.

Напомним, ранее суд признал незаконным решение чиновников закрыть корпус «Елочка» в местном детском саду.