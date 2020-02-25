Детский сад и парк могут появиться на месте заброшенной школы в Петрозаводске

Депутаты Петрозаводского городского совета решили не передавать в собственность республики участок на улице Волховской, где расположена заброшенная школа, поскольку у муниципалитета появились новые планы на территорию.
Парламентарии городского совета отозвали вопрос о передаче территории под заброшенной школой на улице Волховская в Петрозаводске в собственность республики.
Вопрос о передаче этого объекта и земли под ним в госсобственность был вынесен на обсуждение депутатов и включен в повестку сессии. Однако в начале заседания городской парламент отозвал вопрос по требованию главы Петрозаводска Ирины Мирошник.
Власти Петрозаводска решили сохранить в муницпальной собственности земельный участок, мотивируя это необходимостью возведения на территории новых объектов.
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