Детский сад и парк могут появиться на месте заброшенной школы в Петрозаводске

Депутаты Петрозаводского городского совета решили не передавать в собственность республики участок на улице Волховской, где расположена заброшенная школа, поскольку у муниципалитета появились новые планы на территорию.

Парламентарии городского совета отозвали вопрос о передаче территории под заброшенной школой на улице Волховская в Петрозаводске в собственность республики.

Вопрос о передаче этого объекта и земли под ним в госсобственность был вынесен на обсуждение депутатов и включен в повестку сессии. Однако в начале заседания городской парламент отозвал вопрос по требованию главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

Власти Петрозаводска решили сохранить в муницпальной собственности земельный участок, мотивируя это необходимостью возведения на территории новых объектов.

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