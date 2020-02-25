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Детский сад и парк могут появиться на месте заброшенной школы в Петрозаводске

Новости. Общество
12:29, 26 Февраля 2020
фото: rk.karelia.ru
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Депутаты Петрозаводского городского совета решили не передавать в собственность республики участок на улице Волховской, где расположена заброшенная школа, поскольку у муниципалитета появились новые планы на территорию.

Парламентарии городского совета отозвали вопрос о передаче территории под заброшенной школой на улице Волховская в Петрозаводске в собственность республики.

Вопрос о передаче этого объекта и земли под ним в госсобственность был вынесен на обсуждение депутатов и включен в повестку сессии. Однако в начале заседания городской парламент отозвал вопрос по требованию главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

Власти Петрозаводска решили сохранить в муницпальной собственности земельный участок, мотивируя это необходимостью возведения на территории новых объектов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-02-26 12:54:19
Просчитайте на модели с помощью ПетргГУ и учОных на Пушкинской. Тут мы и растерялись.
Писарев
2020-02-26 12:59:11
кир, "Я вот, например, как политик, говорю: не важно, что люди делают; важно, что про это рассказывают."(с)
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