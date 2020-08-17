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Детский сад Петрозаводска, закрытый из-за угрозы обрушения после реконструкции, отремонтировали

Новости. Общество
12:06, 18 Августа 2020
фото: "Столица на Онего"
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Завершены ремонтные работы в детском саду на улице Ленинградская, сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

Глава Минобраза региона, докладывая на совещании в правительстве республики о готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года, сообщил о судьбе скандального детсада на улице Ленинградская.

По его словам, ремонт в здании садика на 210 мест, который был закрыт спустя несколько месяцев после многомилионной реконструкции из-за угрозы обрушения кровли, завершен.

"В сентябре планируется завершить монтаж пожарного оборудования. После чего здание детского сада будет возвращено в систему дошкольного образования Петрозаводска", - отметил Роман Голубев.

Напомним, Министерство образования республики купило в 2014 году здание 1966 года постройки на Ленинградской , 6 б под детский сад у частного лица за 86,2 миллиона рублей. После того, как здание перешло в собственность республики, власти потратили еще примерно 70 миллионов бюджетных рублей на его реконструкцию, которая затянулась почти на три года - первый срок ввода объекта был установлен 15 сентября 2016-го. Таким образом, в общей сложности детский сад обошелся бюджету примерно в 155 миллионов рублей: его реконструкция стоила почти столько же, сколько покупка.

Детсад №53 открыт 6 марта 2018 года. Но уже в апреле учреждение вновь закрыли на ремонт из-за проблем с внутренними инженерными сетями. Воспитанники на время ремонта были распределены по другим детсадам. Вновь свои двери детсад на Ленинградской распахнул в июне. Спустя четыре месяца детсад закрыли из-за угрозы обрушения крыши. Было возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада на Ленинградской.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сандари
2020-08-18 13:11:22
Если правильно помню: о возможности обрушения перекрытий заявила организация, нанятая минфином, не имеющая права проводить строительную экспертизу. Экспертиза, заказанная следственным управлением у сертифицированной экспертной организации угрозы обрушения не установила. Ремонт, который проводился в 19-20 гг. касался устранения несоответствий требованиям пожарной безопасности, которые были приняты после сдачи здания в эксплуатацию в 2017 г.
В центре города земли для строительства нового детского сада нет. По-моему, если есть возможность реконтрукции старых садов под современные условия и с увеличением количества детей - этим надо пользоваться. Дети ведь рождаются не только в спальных районах
zanoza
2020-08-18 12:16:04
Скандальный садик собираются снова открыть, думаю, что не на долго.
кир
2020-08-18 12:36:53
zanoza, серая, неинтересная реплика одной не в меру болтливой бабы. :)
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