Детский сад в Калевале к концу 2024 года будет открыт, такое поручение дал Глава Республики

К социальному учреждению за счет регионального бюджета власти республики построят дорогу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил открыть новый детский сад на 300 мест в поселке Калевала в конце 2024 года, на строительство которого федеральные власти выделили 500 млн рублей.

Об этом он заявил 10 января на совещании по социально-экономическому развитию района. Кроме того, руководитель региона поручил Оксане Чебуниной, зампремьера по инфраструктуре, осуществлять кураторство за строительством дороги, которая должна быть построена к 1 октября за счет средств бюджета республики. На эти цели запланированы 25 млн рублей.

«Садик — это не школа, там нет такого жесткого образовательного процесса, который 1 сентября начинается. Но к зиме дети Калевалы должны пойти в современный детский садик. Будет здорово если они Новый год отметят в красивом актовом зале», — рассказал Артур Парфенчиков

Напомним, на какой стадии было строительство детского сада к концу ноября прошлого года.