Детскую хоккейную школу Карелии возглавил новый директор

Сергей Рабцун стал директором «СКА-Карелия».

Новым директором детской хоккейной школы «СКА-Карелия» стал Сергей Валериевич Рабцун. Об этом сообщили в официальном паблике школы.



Как рассказали в источнике, Сергей Валериевич окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и управление производством», Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов по специальности «Штурманская тактическая авиация», а также Международный институт менеджмента ЛИНК по программе «Менеджмент в бизнесе» и КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта» по профессиональной программе «Менеджмент спорта. Современные аспекты тренировочного процесса».



«Сергей Валериевич пришел к нам из АНО „Сокол“ (г. Красноярск), где проработал генеральным директором более 8 лет, успешно развивая такие клубы, как: ВХЛ „Сокол“, МХЛ „Красноярские Рыси“, ЖХЛ „Бирюса“. Общий опыт работы в сфере управления более 15 лет», — написали в сообществе.



