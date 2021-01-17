"Девяностые", "Дэвид Боуи. Человек со звезды" и другие эксклюзивные премьеры января в Wink (18+)

Цифровой видеосервис Wink представляет эксклюзивные премьеры января: документальной проект о России девяностых журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева, эротический триллер "Преступить черту" (18+) c Марио Касасом в главной роли, биографическая драма о легендарном музыканте Дэвиде Боуи и другие новинки мирового кинематографа.

Документальной проект о России "Девяностые" (2020) (18+) – многосерийный фильм-антология, который создают основатели и продюсеры студии Line Up Данила Шарапов (Mediaslovo) и Дмитрий Литвинов (Planeta Inform). Автор и ведущий проекта – журналист, писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев.

Сериал состоит из нескольких тематических блоков о важных темах эпохи: политике, телевидению и рекламе, музыке и ночной жизни. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также 200 интервью участников событий невероятного десятилетия. Первый фильм "Мумий Тролль. Морская" (12+) уже доступен для просмотра в видеосервисе Wink. Он посвящен выпуску революционного музыкального альбома, который изменил представление о рок-музыке.

Британо-канадская биографическая драма о легендарном музыканте "Дэвид Боуи. Человек со звезды" (Stardust, 2020) (18+) рассказывает о первом визите Дэвида Боуи в США в 1971 году. Эта поездка вдохновила молодого британского исполнителя на создание одного из самых ярких образов поп-культуры – культового альтер эго Зигги Стардаста. В роли Боуи снялся британский поэт, музыкант и актер Джонни Флинн, также в фильме сыграли американская актриса Джена Мэлоун и стендап-комик Марк Мэрон. Премьера кинокартины в Wink состоится 21 января 2021 года.

Сюжет скандинавского драматического триллера "Глубокое погружение" (Breaking Surface, 2020) (16+) разворачивается вокруг двух сестер, которые отправились в Норвегию для занятий зимним дайвингом. Однако погружение превращается в отчаянную гонку со временем, когда одна из сестер оказывается в ловушке на дне океана из-за падающих со скал камней. Фильм понравится любителям кинокартин о выживании в экстремальных условиях: "127 часов" (16+), "Эверест" (6+), "Санктум" (16+) или "Изгой" (12+) .

Любителей комедийного жанра Wink порадует двумя новинками: актуальный юмор из Италии "Локдаун по-итальянски" (Lockdown all'italiana, 2020) (16+) про любовников, которые застряли дома на карантине именно в тот момент, когда собрались уйти от своих супругов; и отечественная драмеди "Вечер шутов, или Серьезно с приветом" (2020) (6+) о том, как новогодний праздник меняет судьбы разных людей. В главных ролях – Юлия Александрова, Алиса Гребенщикова и Кирилл Кяро.

Wink – цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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