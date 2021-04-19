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Девять человек намерены участвовать в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму

Новости. Политика
13:43, 20 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
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Девять кандидатов изъявили желание идти на праймериз "Единой России" для возможности претендовать на думские кресла.

Информация о карельских кандидатах, заявившихся на праймериз «единороссов» перед выборами в Государственную Думу страны, опубликована на сайте «Единой России».

В праймериз намерена принять участие 52-летняя Анна Лопаткина, депутат Законодательного Собрания Карелии. Лопаткина заявляет о своей беспартийности.

На внутрипартийную гонку отправится 49-летняя Екатерина Реутова, депутат от «Единой России» в Петросовете. Реутова также трудится директором петрозаводской школы № 8 имени Н. Г. Варламова.

В праймериз примут участие представительницы «Единой России», уже занимающие посты в партийной системе. Это Екатерина Литвинова и Арина Хейсканен. 27-летняя Екатерина Литвинова работает начальник отдела агитационно-пропагандистской работы в местном отделении «Единой России». 30-летняя Арина Хейсканен занимает партийное кресло главного специалиста по обеспечению деятельности региональной контрольной комиссии. Также она является депутатом  Совета Медвежьегорского городского поселения.

В праймериз «Единой России» примет участие представительница «Народного фронта», 23-летняя беспартийная Татьяна Либман.  Она является координатором по молодежным проектам регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»

В числе кандидатов на праймериз числятся два молодых человека, каждому из которых по 21 году. Это представитель «Единой России» Александр Архипов и беспартийный уроженец Улан-Удэ Владимир Бакин. Оба участника праймериз не оставили о себе подробной информации.

Также во внутрипартийную гонку вольются 31-летний временно неработающий «единоросс» с дипломом инженера Сергей Манаков и 36-летний директор компании «Пит Строй» Олег Шерман, также представляющий «ЕР».

Ранее сообщалось о кандидатах, которые заявились на праймериз «Единой России» перед выборами в Заксобрание

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Комментарии

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zanoza
2021-04-20 14:24:25
Какие всё достойные люди, прости Господи :)
Ио
2021-04-20 14:11:01
И не стыдно же....
врунофф
2021-04-20 13:55:17
Какие качественные бездельники
Гость
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