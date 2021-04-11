В Карелии 14 человек заявились на праймериз "Единой России" перед выборами в Заксобрание

Четырнадцать претендентов заявили о своем желании принять участие в праймериз "Единой России" за право в дальнейшем идти на выборы в Законодательное собрание.

Кандидатуры заявившихся на праймериз претендентов опубликованы на официальном сайте "Единой России". В основном, это действующие депутаты карельского парламента, а также районные чиновники и депутаты.

На попадание в новый состав карельского парламента претендуют пять депутатов действующего созыва. Это Ирина Кузичева, Анна Лопаткина, Андрей Мазуровский, Аркадий Рутгайзер и Ольга Шмаеник.

На праймериз заявились районные чиновники. В их числе - глава Суоярвского района Наталья Васенина, являющаяся редактором издания "Суоярвский вестник". На кресла в региональном парламенте претендует также глава Медвежьегорского городского поселения Искендеров Саяд Джахангир Оглы, указавший местом работы компанию "Мед-Лидер", и глава Мегрегского сельского поселения Алевтина Козлова.

Отдельный блоком в списке участников праймериз стоят различные депутаты. Карельскую столицу представляет заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич. От Совета Медвежьегорского городского поселения направляются на партийную гонку Арина Хейсканен и Марина Яковлева. От Кондопоги - депутат совета Кондопожского района, занимающий пост начальника отдела по работе с жилищным фондом на местном ЦБК Алексей Кононов.

Кроме того, в праймериз карельских "единороссов" решили поучаствовать директор Питкярантского физкультурно-оздоровительного комплекса Александр Шейка, а также индивидуальный предприниматель Алексей Лонин.

Девять зарегистрированных участников праймериз являются членами партии "Единая Россия", трое – сторонниками партии (Искендеров Саяд Джахангир оглы, Аркадий Рутгайзер и Марина Яковлева), двое считают себя беспартийными (Алексей Лонин и Анна Лопаткина).

Предварительное партийное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате. Сейчас идет регистрация кандидатов.

Прймериз предполагают отбор кадров внутри политической партии для последующего их выдвижения на ключевые выборы, где им предстоит соревноваться с представителями иных политических сил.

Ранее стали известны имена участников праймериз "Единой России" на выборах в Петросовет.