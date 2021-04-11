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В Карелии 14 человек заявились на праймериз "Единой России" перед выборами в Заксобрание

Новости. Политика
14:40, 12 Апреля 2021
фото: © Заксобрание Карелии
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Четырнадцать претендентов заявили о своем желании принять участие в праймериз "Единой России" за право в дальнейшем идти на выборы в Законодательное собрание.

Кандидатуры заявившихся на праймериз претендентов опубликованы на официальном сайте "Единой России". В основном, это действующие депутаты карельского парламента, а также районные чиновники и депутаты.

На попадание в новый состав карельского парламента претендуют пять депутатов действующего созыва. Это Ирина Кузичева, Анна Лопаткина, Андрей Мазуровский, Аркадий Рутгайзер и Ольга Шмаеник.

На праймериз заявились районные чиновники. В их числе - глава Суоярвского района Наталья Васенина, являющаяся редактором издания "Суоярвский вестник". На кресла в региональном парламенте претендует также глава Медвежьегорского городского поселения Искендеров Саяд Джахангир Оглы, указавший местом работы компанию "Мед-Лидер", и глава Мегрегского сельского поселения Алевтина Козлова.

Отдельный блоком в списке участников праймериз стоят различные депутаты. Карельскую столицу представляет заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич. От Совета Медвежьегорского городского поселения направляются на партийную гонку Арина Хейсканен и Марина Яковлева. От Кондопоги - депутат совета Кондопожского района, занимающий пост начальника отдела по работе с жилищным фондом на местном ЦБК Алексей Кононов.

Кроме того, в праймериз карельских "единороссов" решили поучаствовать директор Питкярантского физкультурно-оздоровительного комплекса Александр Шейка, а также индивидуальный предприниматель Алексей Лонин.

Девять зарегистрированных участников праймериз являются членами партии "Единая Россия", трое – сторонниками партии (Искендеров Саяд Джахангир оглы, Аркадий Рутгайзер и Марина Яковлева), двое считают себя беспартийными (Алексей Лонин и Анна Лопаткина).

Предварительное партийное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате. Сейчас идет регистрация кандидатов.

Прймериз предполагают отбор кадров внутри политической партии для последующего их выдвижения на ключевые выборы, где им предстоит соревноваться с представителями иных политических сил.

Ранее стали известны имена участников праймериз "Единой России" на выборах в Петросовет.

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Комментарии

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Беня
2021-04-12 16:10:19
Чем бы потенциальные слуги народа не тешились, лишь бы коньячком по утрам не баловались :)
Изя
2021-04-12 15:36:36
Захерела Карелия , зачахла , нормальных кадров просто нет . так и вспомнишь Парфенчикова с его мутными приставами и бурятами. масквачами ))) :)
театральный критик
2021-04-12 15:54:59
Изя, не будь наивен. Все они вылезут в нужный момент. :) Их много
Изя
2021-04-12 16:20:24
театральный критик, густно от этой мути , девочки (с) )))))
Off
2021-04-12 15:15:24
Какие гнусные лица- быть беде.
Изя
2021-04-12 15:34:36
Off, согласен , жуткие люди . Арестовать бы всех скопом , пока сыр да бор )))) :)
врунофф
2021-04-12 15:14:30
Все в сад. Особенно лопаткина. Пусть работать идет по специальности.
Изя
2021-04-12 15:37:06
врунофф, влюблён в неё ???)))
ромео
2021-04-12 15:07:53
смешно
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