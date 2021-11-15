Девять человек погибли в Карелии по вине пьяных водителей

С начала 2021 года пьяные водители стали виновниками 61 ДТП на дорогах Карелии, сообщили в МВД республики.

По статистике ГИБДД, с начала 2021 года на дорогах Карелии произошло 61 ДТП, в которых погибли 9 человек и 81 был травмирован.

Так, в Прионежском районе автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ под управлением 54-летнего водителя. Алкотестер показал алкогольное опьянение — мужчина не согласился с этим, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В отношении водителя был составлен административный протокол, ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии убедительно просит на садиться за руль нетрезвыми, а свидетелей пьяной езды — незамедлительно сообщать о данном факте в полицию по телефонам — 102 или 112.