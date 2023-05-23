Девять любителей выпить и сесть за руль остановила ДПС Петрозаводска в этот уикенд

В выходные дни дорожные полицейские отстранили девять нетрезвых водителей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

За минувшие субботу и воскресенье сотрудники городской ГИБДД остановили девять нетрезвых автомобилистов. В их отношении полицейские составили административные протоколы, автомобили отправили на штрафстоянку.



Госавтоинспекция напоминает, что за нетрезвую езду и за отказ проходить медосвидетельствование водителей ждут лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.



За повторное нарушение автолюбителям грозит уголовная ответственность до двух лет в колонии.



Госавтоинспекция Петрозаводска призывает горожан сообщать о нетрезвых водителях. Телефоны дежурной группы: 715-900, 78-44-44.