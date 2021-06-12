Девять пожарных тушили загоревшуюся в Петрозаводске баню

Пожар в частной бане произошел накануне вечером в столице Карелии на улице Короленко.

В столице Карелии 12 июня в 21:02 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: ул. Короленко у д. 2.

В 22:13 пожар был ликвидирован. Как сообщили в дежурной части МЧС Карелии, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. На пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в местечке Орзега сгорел трактор.