Девятимесячная дочь известной певицы села за руль

Певица показала, как ее супруг, директор музыкального лейбла Black Star, развлекает дочь, усадив за руль автомобиля.

Ребенок положил руки на руль и запрокинул голову,пытаясь увидеть Пашу, пишет Cosmopolitan.

"Оставила своих на пару минут", – подписала снимок Ханна и добавила смеющиеся смайлики.







instagram.com/offi_hanna



Сам бизнесмен тоже с юмором высказался о фото.

"Даже не верится, что у меня есть такая крошка", – написал Курьянов.

Пашу любит пошутить о своей дочери. Недавно он показывал, как "качает бицуху" с ее помощью. На снимке Курьянов держит дочь на вытянутых руках вместо гантелей.

Ханна родила первенца в сентябре прошлого года. Несмотря на тяжелый токсикоз в первом триместре, остальная беременность протекала легко.