Девятимесячная дочь известной певицы села за руль

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Певица показала, как ее супруг, директор музыкального лейбла Black Star, развлекает дочь, усадив за руль автомобиля.
Ребенок положил руки на руль и запрокинул голову,пытаясь увидеть Пашу, пишет Cosmopolitan.
"Оставила своих на пару минут", – подписала снимок Ханна и добавила смеющиеся смайлики.
Пашу любит пошутить о своей дочери. Недавно он показывал, как "качает бицуху" с ее помощью. На снимке Курьянов держит дочь на вытянутых руках вместо гантелей.
Ханна родила первенца в сентябре прошлого года. Несмотря на тяжелый токсикоз в первом триместре, остальная беременность протекала легко.
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