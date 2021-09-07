Девятнадцатилетняя девушка умерла от коронавируса в инфекционной больнице Карелии

В Республиканской инфекционной больнице скончалась девушка, находившаяся в тяжелом состоянии под ИВЛ.

Как стало известно «Столице на Онего», врачи не смогли спасти юную жительницу Пряжинского района. Девушка, находившаяся под ИВЛ, скончалась от коронавируса. Эту информацию изданию подтвердили в Минздраве Карелии.

Ранее сообщалось, в Республиканской инфекционной больнице находится девушка 19 лет в тяжёлом состоянии на ИВЛ с 80% поражением лёгких. В Петрозаводск она была доставлена из Пряжинской ЦРБ.

Напомним, менее 27 процентов молодых людей от 18 до 29 лет в республике сделали прививки от COVID-19.