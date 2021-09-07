Молодежь в Карелии не спешит прививаться от коронавируса

Менее 27 процентов молодых людей от 18 до 29 лет в республике сделали прививки от COVID-19.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал на своей странице в соцсети о ситуации с вакцинацией в республике среди разных возрастных групп.

Так, на сегодняшний день больше всего процент вакцинированных в своей возрастной группе — у граждан старше 60 лет — 45%. На втором месте жители республики от 50 до 59 лет — 43,7% от общего числа граждан этого возраста. Тройку лидеров замыкают люди от 40 до 49 лет — 42,0%. Процент привитых среди жителей республики от 30 до 39 лет — 34,7. А последнем месте находится молодежь от 18 до 29 лет — 26,8%.

«Вывод очевиден: молодые люди наиболее легкомысленно относятся к вакцинации. При этом ковид „молодеет“, и мы в последние недели стали регистрировать случаи тяжелого течения заболевания у молодых людей», — пишет министр здравоохранения республики.

По словам Охлопкова, вакцины в медицинских организациях сейчас предостаточно. Привиться можно как двукомпонентным «Спутником V», так и однокомпонентным «Спутником Лайт».

Всего в Карелии привиты против коронавируса почти 195 тысяч человек, более 3600 человек вакцинировались повторно.

В ближайшие недели в республику поступит еще более 42 тысяч доз противоковидной вакцины, уточнил глава Минздрава.

Напомним, за сутки выявлены 127 инфицированных, зарегистрированы еще три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 62223 человек, умер 801 пациент с ковидом.