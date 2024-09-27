Девочка из Карелии получила переломы в том же лагере, где случилась трагедия с ее землячкой

Жительница Карелии обратилась в приемную председателя Следкома России после того, как ее дочь получила травмы в одном из лагерей Туапсинского района.

В приемную главы российского Следкома Александра Бастрыкина обратилась жительница Карелии. Ее малолетняя дочь получила травму, находясь в одном из детских оздоровительных лагерей Туапсинского района Краснодарского края.

По словам женщины, девочка упала с двухъярусной кровати, не оборудованной бортами безопасности. Позже врачи диагностировали у нее переломы. При этом сотрудники лагеря не доставили ее в медучреждения и ничего не сказали матери ребенка.

В Следкоме Краснодарского края начали проверку.

В приемной подчеркнули, что речь идет о том же лагере, где ранее произошла трагедия с девочкой из Карелии — она захлебнулась в бассейне.